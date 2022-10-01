Гороскоп на 1 октября

Овен

День будет полным дел. К уже знакомым задачам могут добавиться новые, тоже требующие немедленного решения. Другие в таких обстоятельствах начали бы нервничать, а вот вам удастся сохранить спокойствие и со всем справиться. Будьте готовы сделать первые шаги самостоятельно; желающие помочь подтянутся чуть позже.

Вторая половина дня подойдет для важных разговоров. Вы сможете найти общий язык с теми, с кем прежде ссорились из-за любого пустяка. Будет шанс помириться с человеком, о ссоре с которым вы сожалели.

Телец

День отлично подойдет для того, чтобы учиться чему-то новому, разбираться в сложных вопросах, делиться своими мыслями с теми, кто вам близок. Вы точно узнаете то, о чем прежде могли лишь догадываться, и строить планы станет гораздо проще. Давние знакомые будут на вашей стороне, в середине дня их помощь может оказаться очень кстати.

В сегодняшних поездках едва ли удастся избежать пустой суеты и какой-то путаницы, но в целом они сложатся неплохо. Будьте готовы к тому, что дорога займет чуть больше времени, чем вы рассчитывали.

Близнецы

В начале дня едва ли удастся избежать разногласий и споров. Не исключено, что возникать они будут по вашей вине: не сразу удастся правильно понять близких, их замечания могут показаться вам обидными. Постарайтесь сохранить самообладание. В середине дня ситуация изменится к лучшему, общение станет приносить куда больше радости.

Во второй половине дня могут потребоваться неожиданные расходы. Правда, речь пойдет о небольшой сумме, которая точно не нанесет удара по вашему бюджету. В остальном же это время будет благоприятным.

Рак

Важные дела и большие планы лучше обсуждать в начале дня. В это время вы сможете договориться даже с теми, с кем прежде никак не удавалось найти общий язык. Порадует встреча с давними друзьями, знакомыми, разделяющими ваши увлечения. Наверняка найдутся дела, которыми захочется заняться вместе.

На вторую половину дня не стоит планировать ничего серьезного. Скорее всего, в это время вам захочется отвлечься от забот, поразмышлять о чем-то приятном. Могут появиться какие-то необычные идеи, но пройдет некоторое время, прежде чем вы поймете, как воплотить их в жизнь.

Лев

Если на этот день вы запланировали какие-то важные дела, лучше не откладывать их надолго. Именно утро будет особенно плодотворным, даст шанс быстро добиться успеха. Решения, которые вы примете в это время, наверняка окажутся верными. И долго обдумывать их не придется: вы мгновенно сориентируетесь в ситуации, поймете, как лучше действовать.

Во второй половине дня станет сложнее сосредоточиться, захочется отдохнуть. Помните, что испытывать организм на прочность сейчас не стоит. Лучше хотя бы на время отказаться от вредных привычек.

Дева

Вам наверняка захочется провести этот день с пользой, и такая возможность будет. Можно сосредоточиться на домашних делах, решении каких-то бытовых проблем: тут вы отлично справитесь, серьезных затруднений не возникнет. Подойдет суббота и для того, чтобы помочь родственникам и другим близким людям.

Но все же старайтесь не переутомляться. Вторая половина дня подойдет для отдыха, каких-то легких и приятных занятий. Можно вернуться к давнему хобби или поискать новое. Вы удивитесь тому, сколько позитивных эмоций может подарить самое простое дело.

Весы

Сегодня стоит прислушиваться к интуиции особенно внимательно: благодаря ее подсказкам вы добьетесь того, к чему давно стремились. Вероятны успехи в учебе, вы быстро разберетесь в том, что касалось сложным. День также подойдет для завершения дел, начатых давным-давно. Вы останетесь довольны полученным результатом.

Будет шанс осуществить какие-то давние планы. В этом охотно помогут люди, которые хорошо вас знают. Ваши новые идеи им тоже понравятся. Вечер подойдет для романтического свидания: оно пройдет даже лучше, чем вы ожидали.

Скорпион

Не торопитесь. Начать день стоит с каких-то простых и приятных дел, решения несложных задач. Не требуйте от себя слишком многого. То, что не получается сразу, можно отложить на время: вскоре ситуация изменится, и вы добьетесь успеха. До середины дня лучше не обсуждать серьезные вопросы, а вести приятные беседы о милых пустяках.

Вторая половина дня пройдет гораздо плодотворнее. Интуиция подскажет, как добиться нужного результата, не потратив напрасно время и силы. Вечер – отличное время для того, чтобы позвать в гости друзей и других близких людей.

Стрелец

Не все будет складываться так, как вы ожидали, но день окажется удачным. Порадуют новости издалека, неожиданная встреча откроет новые возможности. Друзья дадут отличные советы, последовав которым, вы вскоре достигнете каких-то важных целей. День хорошо подойдет для того, чтобы принимать гостей. Можно обсуждать серьезные вопросы в неформальной обстановке. Есть шанс найти решение, которое понравится всем.

Вторая половина дня обещает яркие впечатления тем, кто решит провести ее вне дома. Будет шанс побывать на каких-то интересных мероприятиях, пообщаться с людьми, о которых вы много слышали.

Козерог

День будет беспокойным, насыщенным, полным ярких эмоций. Он наверняка принесет приятные известия, поводы для радости. Сложно будет сосредоточиться на чем-то одном: скорее всего, вам нужно будет заниматься несколькими делами сразу. Поначалу это может раздражать, но потом вы поймете, как справиться со всем.

Старайтесь смотреть на вещи реально, не витать в облаках и не строить иллюзий. Вспомните о своем обычном здравомыслии. Сегодня именно оно поможет не сказать и не сделать того, о чем позже пришлось бы пожалеть.

Водолей

Отвлекитесь от привычных дел. Сегодня вам особенно полезно будет сменить обстановку, заняться чем-то новым, навестить друзей или устроить особенный вечер для самого близкого человека. Решение сложных задач, как и серьезные разговоры, лучше на время отложить.

Появятся необычные идеи, но не все они будут так хороши, как покажется вам поначалу. Так что лучше не приступать к реализации задуманного немедленно, а сначала все как следует обдумать. Вечер – благоприятное время для учебы и творчества. Занятия, позволяющие дать волю фантазии, поднимут вам настроение.

Рыбы

Первая половина дня подойдет для поездок и покупок, а также для домашних дел, решения каких-то бытовых проблем. Серьезных преград не возникнет, с мелкими трудностями вы быстро справитесь. Возможны небольшие денежные поступления из неожиданных источников. Удачное совпадение поднимет настроение и натолкнет на интересные мысли.

Позже наступит подходящее время для общения. Вам станет заметно легче понимать окружающих – даже тех, с кем вы прежде не ладили. Будет возможность восстановить старые связи, повидаться с людьми, которых вам в последнее время очень не хватало.

По материалам horo.mail.ru.