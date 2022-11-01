Гороскоп на 1 ноября

Овен

Будьте осторожнее с деньгами. Не стоит спешить с покупками или сделками. Даже если речь идет о незначительной сумме, подумайте, разумно ли расставаться с ней именно сейчас. Имейте в виду: денежные поступления, на которые вы рассчитываете, могут несколько задержаться.

В остальном день будет благоприятным. Он хорошо подойдет для работы, вы отлично справитесь и с уже знакомыми делами, и с совершенно новыми. Ваши успехи не останутся незамеченными. На них обратят внимание люди, от которых многое зависит, и вскоре вы получите какие-то интересные предложения.

Телец

Начало дня будет непростым. Окружающие могут слишком часто вмешиваться в ваши дела, тем самым мешая сосредоточиться, а иногда и создавая вам более серьезные проблемы. Нежелательно обсуждать с кем-то свои планы, делиться идеями. Едва ли вас кто-то поддержит, а вот сбить с толку могут многие.

Вторая половина дня пройдет спокойнее. Будет возможность заняться делами, которые долго приходилось откладывать. Вы успешно завершите то, что начали давным-давно, и останетесь довольны. Вечер будет благоприятным для общения с самыми близкими людьми.

Близнецы

Стоит начать день с самых сложных дел. Справиться с ними вы сможете гораздо быстрее, чем ожидали, поскольку действовать будете по-своему. Чужие пример и идеи едва ли будут вам полезны. Лучше руководствоваться собственным опытом и здравым смыслом. У некоторых Близнецов появятся отличные идеи, реализация которых позволит представителям знака неплохо заработать.

Вторая половина дня подойдет для отдыха. В это время лучше не переутомляться, не заниматься сложными делами, общаться с теми, кто вам нравится. Друзья поддержат вас, если это потребуется, и наверняка расскажут что-то интересное.

Рак

День потребует осторожности в деловых отношениях. Старайтесь полагаться только на тех, кто прежде не раз поддерживал вас, помогал в трудные моменты. Новые знакомые могут не оправдать ваших ожиданий, нарушить договоренности, ввести вас в заблуждение. Не спешите подписывать документы, касающиеся денег или имущества. Тут лучше лишний раз все проверить.

В общении с близкими людьми трудностей не возникнет: в течение всего дня вы будете хорошо понимать друг друга. Вечер обещает романтические сюрпризы Ракам, которым в последнее время очень не хватало внимания любимого человека.

Лев

Утро может принести хорошие новости. Не исключено, что в это время вы получите предложения, которых давно ждали. Если у вас есть важные дела, их лучше не откладывать, поскольку влияние позитивных тенденций будет особенно сильным в самом начале дня. Позже наступит период, требующий спокойствия и взвешенных решений.

Вторая половина дня наверняка преподнесет сюрпризы. Едва ли вы сможете действовать по плану. Скорее всего, придется импровизировать, придумывать что-то новое. Не все окружающие смогут сразу оценить ваши идеи по достоинству, но друзья наверняка предложат помощь в осуществлении задуманного.

Дева

Начало дня будет ярким и вдохновляющим. Именно в это время у вас появится много хороших идей. Очень кстати рядом окажутся люди, к которым можно обратиться за советом или помощью. Некоторые Девы найдут новых друзей или познакомятся с теми, с кем будут долго и с удовольствием работать вместе.

Вторая половина дня пройдет беспокойно. Будьте готовы заниматься несколькими делами сразу, решать проблемы, о которых прежде даже не догадывались. Вероятны небольшие разногласия с близкими, но серьезных конфликтов не возникнет, вы найдете способ избежать ссор.

Весы

День принесет новые дела, за которые вы с удовольствием возьметесь. Благодаря опыту, полученному раньше, вы решите непростые задачи и одержите верх над давними соперниками. Изменятся к лучшему отношения, которые в последнее время складывались напряженно. Люди, которые недавно вас обидели, захотят загладить вину.

Несмотря на то, что многие события этого дня вас порадуют, настроение не всегда будет хорошим. Его могут испортить досадные недоразумения, мелкие происшествия, на которые вы в другое время просто не обратили бы внимания.

Скорпион

День будет беспокойным. Едва ли удастся сосредоточиться на чем-то одном. Куда вероятнее, что придется решать несколько вопросов сразу, заниматься не только своими, но и чужими делами. Могут огорчать слишком высокие ожидания окружающих. Старайтесь не забывать о собственных интересах, не жертвовать ими, если этого можно избежать.

Прежде чем браться за какое-то сложное дело, подумайте, сможете ли вы справиться с ним самостоятельно. Сегодня вам вряд ли кто-то вовремя придет на помощь, так что лучше рассчитывать только на свои силы.

Стрелец

День подойдет для важных дел. Интуиция подскажет вам, как лучше действовать, поможет найти ответы на непростые вопросы. Удастся добиться успехов в учебе, если вы сосредоточитесь на ней, не станете отвлекаться. Хорошо пройдут деловые переговоры, даже если вы не возлагали на них больших надежд. Люди, которые прежде сомневались в ваших идеях, изменят свое мнение.

Возможны разногласия с близкими. Особенно высокой будет вероятность споров из-за денег или общего имущества, каких-то запланированных покупок. Лучше отложить обсуждение таких вопросов.

Козерог

Не тревожьтесь по пустякам. День сложится удачно, если вы сохраните самообладание, не станете спешить с решениями и никому не позволите оказывать на вас давление. Не исключено, что придется вмешаться в чужие дела. Но вы сделаете это так деликатно, что никто не будет в обиде.

Вероятны перемены к лучшему в отношениях с близкими. Если прежде вы часто спорили из-за чего-то, то сегодня наверняка удастся договориться, найти решение, которое понравится всем. Вечер подойдет для встречи со старым другом или любимым человеком. Вы скажете друг другу много важного.

Водолей

День подойдет для решения вопросов, связанных с деньгами. Тут вам будет сопутствовать удача. Не исключено, что вы заключите выгодные сделки, найдете способ увеличить доходы. Захватывающие перспективы откроются перед Водолеями, которые сегодня отправятся на встречу с потенциальными работодателями.

Не переживайте и не волнуйтесь, если что-то пойдет не по плану. Интуиция обязательно подскажет, как лучше действовать. Ваша способность быстро ориентироваться в ситуации на многих произведет впечатление. Кто-то наверняка узнать вас поближе.

Рыбы

В начале дня будет непросто сосредоточиться на работе. Окружающие будут часто отвлекать, да и вы сами порой будете думать вовсе не о делах. Старайтесь не погружаться с головой в неприятные воспоминания, размышления об ошибках, совершенных раньше. Сосредоточьтесь на том, что происходит сейчас, и вы наверняка увидите новые возможности.

Вторая половина дня пройдет более плодотворно. Она подойдет для решения сложных вопросов. Ваши лидерские качества в это время будут проявляться особенно ярко. Окружающие прислушаются к вашему мнению, последуют советам, с радостью присоединятся к каким-то вашим планам.

По материалам horo.mail.ru.