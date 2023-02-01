Гороскоп на 1 февраля

Овен

Успехов в работе добьются те, кто предпочитает работать в команде, а не действовать самостоятельно. День подойдет для того, чтобы проявить лидерские качества. Вы многих заинтересуете своими идеями, вдохновите, привлечете к осуществлению своих самых смелых планов. Вероятны полезные знакомства, встречи с людьми, чьи профессиональные интересы схожи с вашими. Общение окажется приятным, у некоторых Овнов появятся новые друзья.

Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Не спешите тратить полученное: вскоре эти деньги пригодятся для чего-то важного.

Телец

Ладить с окружающими сегодня будет заметно легче, чем обычно. Вы будете с полуслова понимать тех, с кем прежде не находили общего языка. Некоторые Тельцы подружатся с теми, с кем прежде поддерживали лишь формальные отношения. Не исключено и начало захватывающей романтической истории.

Вероятны предложения, касающиеся смены работы, начала долгосрочного сотрудничества. Они могут показаться заманчивыми, но не спешите отвечать согласием. Прежде соберите всю информацию, которую сможете добыть: то, что вы узнаете, может повлиять на ваше решение.

Близнецы

Старайтесь не нервничать и не волноваться. Это будет не так-то просто, потому что день может принести какие-то неприятные события, неоднозначные новости. Но если вы сохраните спокойствие, то вскоре поймете, как изменить ситуацию к лучшему. Многим Близнецам пригодится опыт, полученный раньше.

Заметным будет влияние позитивных тенденций в сфере финансов. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. У тех, кто сейчас активно развивает собственный бизнес, будет шанс заключить выгодные сделки.

Рак

Важно смотреть на вещи реально в начале дня, не строить иллюзий и не додумывать за других. Если вы справитесь с этим, то примете правильные решения, не попадете в ловушки, расставленные недоброжелателями, не скажете и не сделаете того, о чем позже пришлось бы пожалеть.

Вторая половина дня подойдет для откровенных разговоров, обсуждения важных вопросов. Они могут носить деловой характер или касаться личных отношений – в любом случае вам удастся найти верный тон, объяснить свою точку зрения, никого не обидев. Вечер подойдет для поездок и прогулок, они поднимут настроение.

Лев

Вашей настойчивости можно позавидовать. Именно благодаря ей вы сегодня добьетесь результатов, о которых другим остается только мечтать. Успешно пройдут деловые переговоры. Не исключено, что вам предложат сотрудничество на очень выгодных условиях или интересную перспективную работу.

Вторая половина дня будет особенно благоприятной для знакомств. Произвести хорошее впечатление на окружающих будет легко: все сразу обратят внимание на ваши лучшие качества. Подойдет это время и для романтического свидания. Оно подарит много ярких моментов.

Дева

День едва ли подойдет для совместной работы или начала сотрудничества. Деловые отношения могут складываться куда напряженнее, чем обычно. Напомнят о себе давние разногласия, у коллег и руководствам могут появиться к вам претензии. Но если вы не станете переживать из-за этого и сосредоточитесь на том, что зависит только от вас, то добьетесь отличных результатов.

В личных отношениях будет преобладать влияние позитивных тенденций. Близких вы часто будете понимать с полуслова, а они порадуют вас вниманием и заботой. Вероятны неожиданные подарки, сюрпризы.

Весы

Вас ждет отличный день. Есть дела, которые давно требовали внимания? Сосредоточьтесь на них сейчас, и вы сами удивитесь тому, как быстро можно достичь нужного результата. Первая половина дня подойдет для встреч с людьми, на которых вы хотели бы произвести хорошее впечатление. Вы не растеряетесь, расскажете о своих успехах и победах так, что все сразу проникнутся к вам уважением.

Вероятны приятные события в семье, перемены к лучшему в отношениях с близкими. Вторая половина дня подходит для того, чтобы делать какие-то полезные покупки для дома.

Скорпион

Если вы задумали что-то важное, будьте готовы действовать самостоятельно. Договориться с кем-то об объединении усилий едва ли удастся. Проверенные союзники будут заняты собственными делами, а новые знакомые не оправдают ваших ожиданий. Впрочем, вы и в одиночку многого добьетесь, если не отступите перед первой же преградой.

Подойдет день и для того, чтобы отвлечься от забот, повеселиться, приятно провести время. Друзья и другие близкие люди охотно составят вам компанию в поездках. Любимый человек порадует приятным сюрпризом.

Стрелец

Трудно будет сохранять спокойствие в начале дня. Вы можете остро реагировать даже на незначительные события, всерьез переживать из-за пустяков. К тому же ладить с окружающими окажется сложнее, чем обычно. Даже давним друзьям не всегда будут понятны мотивы ваших поступков.

Совсем другой будет ситуация во второй половине дня. Усилится влияние позитивных тенденций, вы почувствуете поддержку звезд. Интуиция подскажет, что можно взяться за что-то совершенно новое, и быстро добиться успеха. Вероятны приятные знакомства, не исключено начало дружеских или романтических отношений.

Козерог

День будет очень насыщенным. Скорее всего, вам предстоит заниматься несколькими делами сразу, причем не только своими, но и чужими. Многие Козероги сегодня будут помогать своим знакомым, давать советы, делиться опытом. Окружающие оценят ваше внимание и доброжелательность. Люди, которые прежде держались довольно отстраненно, захотят наладить отношения.

Хорошо пройдут рабочие встречи, совещания, конференции и другие подобные мероприятия. Вероятны знакомства, которые получат весьма приятное для вас продолжение. Некоторые представители знака найдут новых друзей.

Водолей

Сегодня не все будет идти гладко, но вы быстро поймете, как справиться с самыми важными задачами. Охотно помогут давние знакомые, проверенные союзники. Благодаря их поддержке вы быстро решите даже очень сложные проблемы. Удачно сложатся деловые поездки. Не исключено, что вдали от дома вы заключите выгодные сделки.

Чем раньше вы определитесь с приоритетами, тем меньше причин для переживаний и волнений у вас будет. Не пытайтесь успеть абсолютно все, сосредоточьтесь на самом важном. Многим Водолеям сегодня пригодится умение быстро ориентироваться в новой ситуации.

Рыбы

День окажется очень удачным с деловой точки зрения. Вы поймете, как решить задачи, прежде всех ставившие в тупик. Ладить с окружающими окажется проще, чем обычно, вы ко многим найдете подход. Хорошо пройдут встречи с потенциальными работодателями и деловыми партнерами.

В личных отношениях также будет преобладать влияние позитивных тенденций. Небольшие разногласия с близкими, прежде огорчавшие вас, останутся в прошлом. Вы о многом спокойно договоритесь. Во второй половине дня будет возможность восстановить давние связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре.

По материалам horo.mail.ru.