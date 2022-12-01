Гороскоп на 1 декабря

Овен

День будет благоприятным для общения. Вам предстоит иметь дело с очень разными людьми, и к каждому удастся найти подход. Вероятны хорошие новости, касающиеся работы, а также деловые предложения, на которые вы немедленно захотите согласиться. Можно полагаться на интуицию: ее подсказки будут верными.

Первая половина дня принесет много поводов для радости, а вот во второй сохранять позитивный настрой будет сложнее. Не исключено, что возникнут какие-то бытовые проблемы. Старайтесь не принимать их близко к сердцу. Если вы сохраните спокойствие, то во всем быстро разберетесь.

Телец

Вы отлично справитесь с решением сложных задач, успешно завершите дела, которым отдали много сил. Будет шанс реализовать необычные идеи, появившиеся у вас в последнее время. Обстоятельства сложатся благоприятно, вашим смелым начинаниям будет сопутствовать удача, а рядом окажутся люди, готовые помочь в любой момент.

Во всем, что касается личных отношений, можно полагаться на интуицию. Она подскажет, как стоит вести себя с близкими людьми, о чем стоит говорить, а о чем – нет. Вечер подойдет для покупок, даже незапланированные приобретения будут удачными.

Близнецы

У вас будет шанс многого добиться, однако важно сосредоточиться на действительно важных делах, не тратить время на пустяки. Не стесняйтесь обращаться за помощью к людям, которым сами когда-то оказали важные услуги. Объединив усилия, вы многого добьетесь.

Как бы ни складывался день, старайтесь объективно оценивать ситуацию, не строить иллюзий. Есть риск выдать желаемое за действительное, увлечься заведомо безнадежной идеей. Если вы будете смотреть на вещи реально, то сможете избежать напрасных надежд и разочарований.

Рак

Сегодня вы будете многие мелочи принимать близко к сердцу, остро реагировать на события, которых в другое время могли бы просто не заметить. К тому же окружающие будут чаще, чем обычно, вмешиваться в ваши дела, причем не всегда деликатно. Из-за этого настроение порой будет портиться.

Но день все же принесет больше приятных сюрпризов и поводов для радости, чем забот и волнений. Вероятны удачные совпадения, неожиданные вдохновляющие новости издалека. Вторая половина дня будет особенно благоприятной для общения. Вам удастся найти общий язык с очень разными людьми.

Лев

День принесет приятные новости и неожиданные открытия. Случайное совпадение или какое-то незначительное на первый взгляд событие может положить начало большим переменам к лучшему. Полезно будет проявить инициативу в делах, поделиться своими идеями с людьми, которые могут помочь в их реализации. Вероятны полезные знакомства.

Старайтесь не переутомляться во второй половине дня. Это время больше подойдет для отдыха, чем для тяжелой работы или занятий, требующих высокой концентрации внимания. Отвлекитесь от забот, проведите время с людьми, которые знают, как поднять вам настроение.

Дева

Вы проявите настойчивость в делах и благодаря ей добьетесь даже лучших результатов, чем ожидали. Удачно решатся вопросы, прежде казавшиеся чрезвычайно сложными. Некоторые Девы определятся с планами на будущее, поймут, на чем хотели бы сосредоточиться в ближайшее время.

Утром возможны небольшие разногласия с близкими, однако с каждым часом влияние позитивных тенденций будет усиливаться. Вскоре все проблемы останутся в прошлом, гармония в отношениях восстановится. Вечер обещает романтические сюрпризы влюбленным Девам.

Весы

Не спешите браться за сложные дела. В первой половине дня сложно будет сосредоточиться, решить, что действительно важно, а что может подождать. К тому же общение с окружающими порой будет довольно напряженным: может показаться, что они специально испытывают ваше терпение.

Вторая половина дня сложится гораздо удачнее. Влияние позитивных тенденций усилится, вы заметите, что добиться успеха в делах становится гораздо проще. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с близкими. Вы станете гораздо лучше понимать друг друга.

Скорпион

Будьте внимательны в начале дня. Не исключено, что в это время кто-то попытается ввести вас в заблуждение, запутать. Возможны недоразумения на работе. Стоит быть осторожнее с новыми знакомыми, особенно если они слишком настойчиво стараются заинтересовать вас своими идеями.

Но влияние позитивных тенденций будет быстро усиливаться, и вторая половина дня сложится совсем иначе. Перед многими Скорпионами откроются возможности, которых не захочется упустить. Вы не растеряетесь, извлечете максимум пользы из сложившейся ситуации.

Стрелец

День принесет массу новых задач, ни одну из которых вы не оставите без внимания. Интуиция подскажет, как добиться успеха в непростом деле, и вы справитесь с ним куда лучше, чем ожидали окружающие. Вероятны заметные профессиональные победы, не исключен и карьерный рост.

Сегодня вам будет особенно легко ладить с окружающими. Прислушайтесь к интуиции: она поможет найти подход даже к тем, с кем вы прежде часто ссорились. Вечер подойдет для семейных мероприятий. Можно навестить родственников или пригласить их в гости.

Козерог

День откроет перед вами новые профессиональные перспективы. Важно не растеряться, постараться извлечь максимум пользы из сложившейся ситуации. Вы проявите инициативу, на лету подхватите чужие хорошие идеи и догадаетесь, с кем лучше поделиться собственными планами.

Подойдет день и для размышлений о будущем. Вы не станете строить иллюзий, правильно оцените ситуацию. Поделитесь своими замыслами с близкими – вам наверняка дадут хорошие советы, предложат реальную помощь. Вечер подойдет для необычного романтического свидания – оно запомнится вам надолго.

Водолей

Трудно будет избежать споров в начале дня. Порой вы сами будете провоцировать их, а упрямство не позволит пойти даже на незначительные уступки. Однако удастся избежать перехода на личности, взаимных обид, конфликта. А решения, которые понравятся всем, обязательно найдутся, пусть и не сразу.

Вторая половина дня пройдет более мирно и приятно. Она будет благоприятной для делового общения, для встреч с давними и новыми знакомыми. Друзья порадуют интересными предложениями, а любимый человек – романтическим сюрпризом.

Рыбы

Сегодня вы будете особенно упорны и настойчивы, поэтому сможете добиться успеха даже в делах, которые прежде казались безнадежным. Удастся найти новых союзников и наладить отношения со старыми. Люди, с которыми вы прежде говорили исключительно о работе, захотят узнать о вас побольше, подружиться.

Можно полагаться на интуицию во всем, что касается денег и имущества, покупок и сделок. Тут никто не сможет сбить вас с толку или запутать. А вот с решениями, касающимися личных отношений, лучше не торопиться.

По материалам horo.mail.ru.