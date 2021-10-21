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Городской субботник пройдет в Бобруйске 23 октября

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Городской субботник пройдет в Бобруйске 23 октября

В целях наведения порядка и благоустройства на территории Бобруйска 23 октября состоится городской субботник.

Организации города приведут в надлежащее санитарное состояние собственные, прилегающие и закрепленные территории.

В ходе субботника также уберут листву на въездных магистральных улицах, проведут санитарную уборку на объектах ведомственного жилищного фонда, внутридомовых территориях, наведут порядок на территориях строительных площадок.

В субботнике также примут участие депутаты Бобруйского городского Совета депутатов, члены Молодежного парламента, представители Центров территориального общественного самоуправления.

Приглашаем бобруйчан принять активное участие в субботнике  и  навести порядок в собственном дворе, частных домовладениях. Только совместными усилиями мы достигнем желаемого уюта и порядка в городе.

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