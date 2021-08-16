Городской парк зовет гармонистов-любителей на конкурс

Самый народный конкурс соберет в парке самобытных исполнителей, объединенных любовью к гармошке, народной песне и частушке.

Принять участие в конкурсе могут посетители парка, владеющие инструментом гармонь, в возрасте с 18 лет (возраст участников конкурса определяется на дату конкурсного выступления), подавшие заявки на участие в конкурсе до 21 августа 2021 года до 14.00 по адресу: ул. Интернациональная, 45а, тел.: 73-15-15, или по электронной почте: bobrpark@tut.by с пометкой «Участник конкурса».

Состоится конкурс на малой сцене парка 21 августа в 15:00.