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Городской парк ждет всех на Масленицу

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Городской парк ждет всех на Масленицу

Масленичные народные гулянья пройдут в Бобруйске 6 марта. Праздник начнется в городском парке в 12.00. Бобруйчане смогут участвовать во всех традиционных обрядах, создать хорошее настроение и отведать блинов.

В программе: концертные площадки, театрализованные представления, забавы и соревнования, традиционный столб с петухом и подарком, сожжение чучела зимы и фаер-шоу, работа аттракционов. На протяжении праздника будут работать торговые ряды, фуд-корты.

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