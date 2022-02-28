Городской парк ждет всех на Масленицу
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Масленичные народные гулянья пройдут в Бобруйске 6 марта. Праздник начнется в городском парке в 12.00. Бобруйчане смогут участвовать во всех традиционных обрядах, создать хорошее настроение и отведать блинов.
В программе: концертные площадки, театрализованные представления, забавы и соревнования, традиционный столб с петухом и подарком, сожжение чучела зимы и фаер-шоу, работа аттракционов. На протяжении праздника будут работать торговые ряды, фуд-корты.
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