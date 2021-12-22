Городской конкурс «Ты – бобруйчанин» отметит свой 25-летний юбилей

У бобруйских школьников есть хорошая традиция: каждый год в декабре, начиная с 1993 года, среди учащихся школ города проходит конкурс «Ты – бобруйчанин», организуемый управлением по образованию Бобруйского горисполкома, Центром туризма, краеведения и экскурсий. С 1998 года конкурс проходит в экспозиционных залах краеведческого музея. В 2022 году совместному проекту Центра туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи и краеведческого музея под названием исполнится 25 лет.

Методика проведения конкурса конкурса – «четыре угла» (из четырех предложенных ответов нужно выбрать один правильный). Находясь в экспозиции музея, учащиеся могут с помощью музейных экспонатов выбрать правильные ответы. Конечно для того, чтобы хорошо ориентироваться в музее, ребятам вместе с педагогами школ нужно было не один раз побывать на экскурсиях, музейных занятиях и просто пройти и рассмотреть музейные предметы. Путешествия, экскурсии, интерактивные игры помогают педагогам подготовить юных бобруйчан к конкурсу. Сотрудники музея проводят для участников конкурса тематические экскурсии по разделам экспозиции музея, музейные занятия, презентации.

Конкурс проходил в трех залах музея, где представлены экспозиции эпохи средневековья, событий строительства Бобруйской крепости и войны 1812 года, военной истории города периода Великой Отечественной войны. Методика проведения краеведческого конкурса «Ты бобруйчанин» разработана методистом центра туризма C. Семченко. Большую работу по организации и проведению конкурса проводит отдел краеведения центра туризма г. Бобруйска: С. Порозов (заведующий отделом по основной деятельности) и Л. Брановицкая педагог-организатор.

В 2021 году в конкурсе приняло участие 36 команд учреждений образования города Бобруйска. Педагоги учреждений образования г. Бобруйска хорошо подготовили своих воспитанников к участию в конкурсе. За право называться лучшими юными бобруйчанами соревновалось 130 школьников города. В итоге 1 место заняли учащиеся СШ №25 г. Бобруйска, Гимназия №1 г. Бобруйска, 2 место – СШ №17 г. Бобруйск, Гимназия №2 г. Бобруйска, 3 место - СШ №27 г. Бобруйска.