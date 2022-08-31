Городской детский праздник «В нашем доме рады всем!» пройдет в Бобруйске 3 сентября

3 сентября с 10.00 до 13.00 в Бобруйске пройдет городской детский праздник «В нашем доме рады всем!»

С целью привлечения учащихся к занятиям в объединениях по интересам, знакомства с учреждениями дополнительного образования детей и молодежи, учреждениями культуры, специализированными учебно-спортивными учреждениями пройдут концерты, информационно-познавательные, игровые и развлекательные программы, выставки, мастер-классы и многое другое на 4 площадках города:

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