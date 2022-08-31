Городской детский праздник «В нашем доме рады всем!» пройдет в Бобруйске 3 сентября

3 сентября с 10.00 до 13.00 в Бобруйске пройдет городской детский праздник «В нашем доме рады всем!»
С целью привлечения учащихся к занятиям в объединениях по интересам, знакомства с учреждениями дополнительного образования детей и молодежи, учреждениями культуры, специализированными учебно-спортивными учреждениями пройдут концерты, информационно-познавательные, игровые и развлекательные программы, выставки, мастер-классы и многое другое на 4 площадках города:
|Место размещения площадки:
|Адрес расположения
площадки:
|Государственное учреждение образования «Центр дополнительного образования детей и молодежи
г. Бобруйска»
|улица
Социалистическая, 90
|Учреждение культуры
«Центр досуга и творчества г. Бобруйска»
|улица Куйбышева, 59
|Молодежный парк
|район ТЦ «Корона»
ул. 50 лет ВЛКСМ
|Учреждение культуры «Центр культуры и досуга Ленинского района г. Бобруйска»
|пер. Песчаный, 22