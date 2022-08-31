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Городской детский праздник «В нашем доме рады всем!» пройдет в Бобруйске 3 сентября

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Городской детский праздник «В нашем доме рады всем!» пройдет в Бобруйске 3 сентября

3 сентября с 10.00 до 13.00 в Бобруйске пройдет городской детский праздник «В нашем доме рады всем!»

С целью привлечения учащихся к занятиям в объединениях по интересам, знакомства с учреждениями дополнительного образования детей и молодежи, учреждениями культуры, специализированными учебно-спортивными учреждениями пройдут концерты, информационно-познавательные, игровые и развлекательные программы, выставки, мастер-классы и многое другое на 4 площадках города:

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Место размещения площадки:Адрес расположения

площадки:

Государственное учреждение образования «Центр дополнительного образования детей и молодежи

г. Бобруйска»

улица

Социалистическая, 90

Учреждение культуры

«Центр досуга и творчества г. Бобруйска»

улица Куйбышева, 59
Молодежный паркрайон ТЦ «Корона»

ул. 50 лет ВЛКСМ

Учреждение культуры «Центр культуры и досуга Ленинского района г. Бобруйска»пер. Песчаный, 22
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