Городской благотворительный марафон «Подарим детям сказку»

В Бобруйске 15 декабря в рамках новогодней благотворительной акции «Наши дети» буден дан старт благотворительному марафону «Подарим детям сказку».

На протяжении многих лет в преддверии Нового года руководители организаций и учреждений, малый и средний бизнес, общественность принимают активное участие в благотворительности. Посещают дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, детский дом и детскую больницу с подарками.

В этом году марафон продлится до 31 декабря и будет включать целый комплекс мероприятий. Собранные во время проведения средства будут направлены на оказание помощи детям-сиротам, детям-инвалидам, ребятам из малообеспеченных и многодетных семей.

На телеканале «Бабруйск 360» в течение нескольких недель гостями студии будут руководители организаций, бизнесмены, представители общественности, которые активно участвуют в благотворительности.

Один из важных атрибутов благотворительного марафона – необычная новогодняя елка. На ней будут размещены новогодние игрушки, в которых «спрятались» желания детей из социального приюта. Каждый гость марафона, помимо тех подарков, которые он принес, должен будет стать волшебником для одного ребенка и исполнить его желание.

Принять участие в марафоне может каждый, организовав собственную акцию для детей, либо перечислив средства на расчетный счет в белорусских рублях № BY19АКBB30151443475317100000, ЦБУ № 703 ОАО «АСБ «Беларусбанк» БИК АКВВВY2Х УНН 700184358, Бобруйский городской совет женщин общественного объединения «Белорусский союз женщин», назначение платежа – благотворительность.