Городской благотворительный марафон «Подарим детям сказку»

В Бобруйске 14 декабря в рамках республиканской акции «Наши дети» будет дан старт благотворительному марафону «Подарим детям сказку».

На протяжении многих лет в преддверии Нового года руководители организаций и учреждений, малый и средний бизнес, общественность принимают активное участие в благотворительности. Посещают дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, детский дом и детскую больницу с подарками.

Марафон продлится до 10 января 2021 года и будет включать целый комплекс мероприятий. Собранные во время их проведения средства будут направлены на оказание помощи детям-сиротам, находящимся под опекой, детям-инвалидам, больным детям, детям из малообеспеченных и многодетных семей.

К марафону присоединяется и медиахолдинг «Бабруйскае жыццё». Совсем скоро на телеканале «Бабруйск 360» в течение нескольких дней гостями студии будут руководители организаций, бизнесмены, общественность, которые активно участвуют в благотворительности.

Принять участие в марафоне может каждый, организовав собственную акцию для детей либо перечислив средства на расчетный счет в белорусских рублях № BY19АКBB30151443475317100000 филиал № 703 ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК АКВВВY2Х УНН 700184358, назначение платежа – благотворительность.