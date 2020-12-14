Городская резиденция Деда Мороза широко распахнула свои волшебные двери и начала принимать гостей

В воскресенье, 13 ноября, состоялось ее открытие. В волшебном представлении встречались различные сказочные персонажи, такие как Снегурочка, Дед Мороз, Снеговики.

В волшебной новогодней сказке ребята веселились и танцевали.

Кроме того, они могли побывать в контактном зоопарке. Самые смелые вошли в клетку и гладили животных.

В ходе мероприятия ребята посетили мастерскую Деда Мороза, где сделали новогодние открытки и игрушки. Теперь они могут ими украсить свои праздничные елочки.

Дети познакомились с забавными играми, научились вырезать снежинки, узнали, как в старину проходили новогодние гуляния, и окунулись в праздничную атмосферу.

«Наступающий Новый год – это праздник не только для детей, их родителей, но и для нас. Приятно смотреть, когда на довольных лицах гостей радостные улыбки, а в глазах радость, счастье. Поэтому мы со Снегурочкой всегда стараемся приносить положительные эмоции детям, их родителям, бабушкам и дедушкам», – рассказал Дед Мороз.

Татьяна ЗАЙЦЕВА, директор Центра дополнительного образования детей и молодежи Бобруйска:

– На открытии городской резиденции Деда Мороза собралось много родителей и ребятишек от трех лет и старше. В этом году мы работаем немного в другом режиме: соблюдаем санитарно-эпидемиологические требования, стараемся рассаживать детей так, чтобы соблюдалась социальная дистанция.

– Всех ребят ожидало представление, где участвовали сказочные герои из многих известных русских мультфильмов. Персонаж Анчутка перепутал их всех, и дети вместе с героями-снеговиками попытались вспомнить этих персонажей, расставить всех на свои места, вернули волшебную книгу и позвали Деда Мороза, который поиграл с ребятами и поздравил всех с наступающим Новым годом.

– В резиденции работает и торговля. Желающие могут приобрести и попкорн, и сладкую вату, и различные новогодние игрушки.

– Сказочные герои подарили детям новогоднее настроение, которое будет царить в их сердцах. Ребята получили большой заряд бодрости, энергии и удовольствия.

«Мы приглашаем детей и взрослых на предновогодний праздник в городскую резиденцию Деда Мороза по адресу: ул. Социалистическая, 90. Будем рады видеть вас вместе с дедушками и бабушками, родителями, братьями и сестрами. С наступающим Новым годом!» – добавили Дед Мороз и Снегурочка.

Виктор Чабан. Фото автора.