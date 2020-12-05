Городская резиденция Деда Мороза приглашает!
32 0
0
Какие сюрпризы ждут юных бобруйчан в резиденции Деда Мороза, читайте в свежем номере "БЖ".
Читайте
также
также
-
Городская резиденция Деда Мороза приглашает!
-
Предварительная продажа билетов на “Новогодний экспресс” Детской железной дороги откроется 9 декабря
-
Команды молодежных добровольных дружин сразились за призы в районной спартакиаде «Академия мужества»
-
Состоялось посвящение в учащиеся классов военно-патриотической и профессиональной направленности
-
Отчетно-выборная конференция Бобруйской городской организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» прошла сегодня
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости