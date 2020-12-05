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ГородНовый год 2021

Городская резиденция Деда Мороза приглашает!

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Городская резиденция Деда Мороза приглашает!

Какие сюрпризы ждут юных бобруйчан в резиденции Деда Мороза, читайте в свежем номере "БЖ".

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