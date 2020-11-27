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Города-побратима Ишим и Бобруйск провели бизнес-встречу в режиме онлайн

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Города-побратима Ишим и Бобруйск провели бизнес-встречу в режиме онлайн

Города-побратима Ишим и Бобруйск вчера провели бизнес-встречу в режиме онлайн. Диалог был организован ОАО «Могилевское агентство регионального развития» и Бобруйским городским исполнительным комитетем при поддержке Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области  и Администрация города Ишима.

Целью встречи стало укрепление взаимоотношений, повышение инвестиционной активности и торгово-экономическое сотрудничества.

Во время мероприятия состоялась презентация продукции, производимой организациями двух регионов. В частности, Могилевскую область представляли  «Белшина, «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов», «Бобруйсксельмаш», «Эковер Про»  и «Беларусьрезинотехника».  Со стороны Тюменской выступали АО «Ишимский механический завод», АО «СУЭНКО» ИП Ирина Шалыгина.

Как сообщил директор ОАО «Могилевское агентство регионального развития» Евгений Якимов, по итогам обсуждений достигнута договоренность о заключении соглашения о сотрудничестве между агентством и Фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области», что предполагает привлечение инвестиций в регионы, обмен информацией об инвестиционном потенциале, организацию онлайн-презентаций возможностей.

Могилевский областной исполнительный комитет

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