Город мастеров. Где торговать ремесленникам в будни

На страницах нашей газеты вы не раз смогли убедиться, что Бобруйск полон талантливых людей. Искусные ремесленники трудятся и продают свои изделия в дни проведения городских праздников и фестивалей. Не секрет, что многие продают свои товары онлайн. Ремесленнику стоит немало усилий заработать себе на хлеб, если ремесленничество – его основная работа. Переезды с одного белорусского фестиваля на другой, бессонные ночи, борьба за лучшее место. А было бы неплохо, если бы в родном Бобруйске существовала постоянная площадка, где можно было бы торговать хоть каждый день и беспрепятственно. Эта тема ­часто поднимается при проведении интервью нашими корреспондентами. Ремесленники также отмечают, что им мало уделяют внимания: «А хотелось бы что-то в районе рынка или в сквере у театра. Там наверняка хорошие места для продажи».

Копнув чуть глубже в суть вопроса, становится ясно, что, пока ремесленники сами не сплотятся и не самоорганизуются, «Город мастеров» будет нас радовать лишь в праздничные дни. Заместитель начальника управления торговли и услуг Бобруйского горисполкома – начальник отдела организации потребительского рынка продовольственными и непродовольственными товарами Игорь Нестерович пояснил, что места торговли в будние дни для ремесленников предусмотрены. Подробный список можно уточнить на сайте горисполкома в разделе «Торговля и услуги». Там прикреплен документ «Перечни мест размещения нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов общественного питания в г. Бобруйске». Вот его пункты: открытая площадка с покрытием на ул. Могилевской возле дома 5/2; на ул. 50 лет Октября возле дома 30а; на ул. Минской возле домов 20 и 89; на бульваре Приберезинском возле дома 40; на ул. Орджоникидзе возле дома 4; на ул. М. Лынькова возле дома 65а; на ул. 50-­летия ВЛКСМ возле дома 4а; на ул. Генерала Батова в районе магазина «Евроопт»; на ул. Социалистической возле дома 185; на ул. Кирова возле дома 272; открытая площадка на ул. Горелика возле дома 51; на ул. Ковзана возле дома 47; на ул. Октябрьской возле дома 123; на ул. Горелика, остановка «Онкодиспансер». Возможность торговли ручными изделиями предоставляет также городской парк.

К слову, ремесленникам предоставляли возможность торговли в дни проведения школьного базара на Социалистической. Различные мастер-­классы по ремесленной деятельности от бобруйских мастеров проходят и во Дворце искусств. Позволим себе заметить, что ремесленники – свободные художники и указать им время продаж некорректно. Они торгуют в свободное от работы, учебы, семьи время, а значит, вопрос организации отдельного городка ремесленников остается под вопросом.