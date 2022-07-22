«Город, доступный каждому»: в Бобруйском горисполкоме состоялся обучающий семинар по созданию безбарьерной среды

Он прошел в пятницу, 22 июля, в зале заседаний. На семинаре рассмотрели вопрос о реализации мероприятий по созданию в городе безбарьерной (доступной) среды для физически ослабленных лиц.

Информация! В Беларуси проживают 1,5 млн граждан в возрасте 65 лет и старше, что составляет 15,5% населения страны. По прогнозам, в 2030 году эта категория достигнет 21%.

Встреча объединила представителей местных органов власти, сферы здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, образования, культуры, физкультуры и спорта, связи и информатизации, социальной защиты.

Наша страна – социальное государство. Поэтому одним из приоритетов государственной политики Республики Беларусь является создание условий для качественного развития потенциала человека и обеспечения достойной жизни населения, в том числе через социальную защиту. В стране создаются комфортные условия жизнедеятельности.

– Мы достойно ведем реализацию Государственной программы «Социальная защита» на 2021-2025 годы. Эту работу мы выполняем не только с местными органами власти и организациями, мы сотрудничаем с общественными объединениями инвалидов. Это помогает лучше понять или даже скорректировать план для успешного выполнения поставленных задач. Все делается для людей. А благодаря поэтапному выполнению мы создаем доступную среду качественно, – сказала на встрече Елена Артемчик, главный специалист комитет по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома.

Информация! Почти 575 тыс. жителей страны (или 6% населения) имеют инвалидность. За последние 5 лет численность инвалидов увеличилась на 20 тыс. человек и продолжает расти.

«Пожилые граждане, инвалиды, малообеспеченные семьи ввиду имеющихся ограничений, связанных с возрастом, состоянием здоровья, объективно сложившимся уровнем доходов, нуждаются в государственной поддержке.

В Республике Беларусь сформирована и динамично развивается система социальной защиты, основные составляющие которой – социальное обслуживание, государственная адресная социальная помощь, социальная поддержка нетрудоспособных граждан, социальная реабилитация инвалидов, создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц.

В связи с тем, что наблюдается рост численности нуждающихся граждан, востребованность мер социальной защиты возрастает», – говорится в Государственной программе «Социальная защита».

– На обучающем семинаре присутствовали исполнители Государственной программы. Мы рассматривали вопрос о выполнении мероприятий, запланированных на 2022-й. Сегодня на встрече расставили точки над «і» в некоторых определенных спорных моментах. Рассказали, что безбарьерная среда в жилых домах обязательно внедряется в соответствии со строительными нормами, – рассказала корреспонденту Марина Зотова, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйского городского исполнительного комитета.

Реализация госпрограммы направлена на достижение задач Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы, в частности на обеспечение высоких гарантий социальной защиты населения, достижение Целей устойчивого развития на период до 2030 года, содержащихся в резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 25 сентября 2015 года.

Виктор ЧАБАН. Фото автора.