Горки на два дня станут фестивальным городом. Рассказываем, чем будут удивлять гостей на фестивале «Вытокі. Крок да Алімпу»

Могилевская область будет принимать культурно-спортивный фестиваль 22 и 23 июля 2022 года. Главной локацией форума в этом регионе станет один из самых студенческих городов Беларуси – Горки, где расположена кузница аграрных кадров – Белорусская государственная сельхозакадемия (БГСХА). Узнали, что в программе фестиваля «Вытокi. Крок да Алiмпу».

От прошлого к современности

Самые ранние памятники археологии сохранившиеся по сей день на территории Горецкого района датируются IV-III тысячелетием до нашей эры. Таких в округе студенческого городка насчитывается более 50.

Первое упоминание о Горках зафиксировано в документах Литовской метрики, в 1544 году о нем писали, как о селе. Первым владельцем этих земель, о которых известно из письменных источников, называют князя Друцкого-Горского. С 1584 года Горками владели Сапеги. В XVII веке село стало центром Горы-Горецкого имения и до XIX века именовалось Горы-Горки. Тогда эти земли славились своими ярмарками.

Базой подготовки кадров для агропромышленного комплекса Горки стали в XIX веке. Студенты БГСХА в течение ряда лет держат в своих руках лавры первенства на международных турнирах и универсиадах.

Надо отметить, что в Горках много памятников истории и культуры, но особого внимания заслуживает ботанический сад БГСХА – один из самых крупных в Европе и старейший в Беларуси дендрарий, заложенный в 1840 году при Горыгорецкой земледельческой школе в качестве научно-исследовательской лаборатории. Автором проекта ботанического сада в Горках стал итальянский архитектор А. Кампиони. Украшением этого живописного места стал дендрарий – памятник природы республиканского значения. Впечатляет коллекция растений, которые выращивают в ботаническом саду. Это более 2 тыс. видов и сортов насаждений.

В Год исторической памяти культурно-спортивный фестиваль «Вытокi. Крок да Алiмпу» акцентирует внимание на культурном наследии белорусов в каждом регионе, куда «приезжает» праздник. В Горках все локации форума буду объединены темой «Земледельческая школа».

Первый фестивальный день: обряд «Валачобнiкi» и мастер-класс по «Маляванкам»

По традиции, заложенной в ходе второго сезона фестиваля «Вытокi», откроет форум 22 июля 2022 года пресс-тур для представителей республиканских и региональных СМИ. Стартует мероприятие в 13:00 от автостоянки Горецкого райисполкома. Точный адрес: г. Горки, ул. Ивана Якубовского д. 9. Экскурсия с осмотром достопримечательностей города рассчитана на 2 часа.

Гостям предложат побывать в филиале Музея советско-польского боевого содружества, познакомятся с продукцией бренда «Молочные горки», а в Ботаническом саду БГСХА запланировано не только знакомство с уникальным дендропарком, но организуют интерактивную площадку, где творческий коллектив «Паршинские Зори» покажет пасхальный обряд «Валачобнiкi».

Следующей локацией первого фестивального дня станет БГСХА (9-й корпус). На его базе в 15:00 запланирован семинар «Актуальные вопросы подготовки спортсменов и пути их решения». В формате круглого стола встретятся специалисты БГУФК и Высшей школы тренеров и представители спортивных учреждений Могилевской области.

Главные старты четырехлетия, олимпийские ценности, достижения атлетов нашей страны – обсудить эти темы приглашает Белорусская олимпийская академия. В кинотеатре «Крыніца» определена площадка для проведения семинара-практикума. Начало – в 15:00.

Вечером первого фестивального дня все дороги ведут жителей и гостей Горок во Дворец культуры БГСХА. На этой площадке запланированы сразу два мастер-класса по набойке «Маляванка. Вытокi самабытнага мастацтва». В 16:00 и 18:00 желающие узнают о секретах такого вида декоративно-прикладного искусства, а под руководством опытных мастеров смогут собственноручно создать памятный сувенир в технике «Маляванка».

Финальную точку дня поставит концерт органной музыки Валерия Шмата. Музыкальная встреча назначена на 20:00 все в том же Дворце культуры БГСХА.

Второй фестивальный день: олимпийский квест

Все внимание гостей форума во второй фестивальный день, 23 июля 2022 года, будет приковано к спортивным локациям. На главной площади г. Горки на улице Якубовского на интерактивных площадках детей и взрослых будут приобщать к здоровому образу жизни и знакомить с разными видами спорта. С 13:00 до 17:00 всех желающих ждут на региональном олимпийском дне.

Ребятишки смогут поучаствовать в олимпийском квесте и сразиться за главный приз – беспроводную колонку. Организаторы, а за дело взялись Национальный олимпийский комитет, Федерация профсоюзов Беларуси, Министерство спорта и туризма, творческие компании «АртХаос» и «БелБрендАудит», совместно с органами местной власти Горецкого района и Могилевской области позаботятся не только о формировании спортивного духа белорусов, но и подготовят выставки-продажи «Белорусские бренды», фуд-корты, зоны семейного отдыха.

К примеру, жители и гости г. Горки смогут познакомиться более чем с 20 видами спорта, которые представят на локациях культурно-спортивного фестиваля. Возможно, одни заинтересуются армрестлингом, борьбой вольной и греко-римской, легкой атлетикой, другие – волейболом, гандболом, стритболом, настольным теннисом, таэквондо, а кто-то пожелает выйти на футбольное поле, сыграть в хоккей с шайбой.

Смельчаки смогут попробовать силы в пожарно-спасательном спорте. Министерство по чрезвычайным ситуациям традиционно представит свою локацию. Возможность сделать селфи на фоне гоночного грузовика команды «МАЗ-СПОРТавто» будет и в Горках.

ФПБ содействует развитию спорта на селе

В Горках на центральной площади 23 июля в рамках регионального олимпийского дня будут работать и достаточно популярные площадки Федерации профсоюзов Беларуси.

Могилевская областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва профсоюзов «Спартак-35» представит свою секцию бокса, Могилевская областная СДЮШОР профсоюзов «Юность» презентует стрельбу из лука, а Могилевская областная СДЮШОР профсоюзов «Спартак-2005» – тяжелую атлетику.

Как отмечают в пресс-службе Национального олимпийского комитета, у нового фестивального сезона наряду с традиционной понравившейся белорусам еще в прошлом году программой культурно-спортивного праздника появилась и своя изюминка. Спортивный клуб ФПБ в рамках проекта «Вытокi. Крок да Алiмпу» оказывает поддержку юным спортсменам на селе и улучшает спортивную инфраструктуру в регионах, по которым шагает фестиваль.

Напомним, что в деревне Оздамичи Брестской области открыли отделение футбола, две учебно-тренировочные группы по лыжным гонкам появились в агрогородке Вселюб на Гродненщине. НОК анонсировал открытие в Горецком районе на базе Добровского учебно-педагогического комплекса детский сад-средняя школа и СШ №2 г. Горки новых секций по волейболу.

Дизайнерская одежда под брендом «Роднае – моднае» и праздничный салют

Насыщенной будет и культурная часть программы второго фестивального дня. На главной площади Горок 23 июля Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны представит передвижную музейную экспозицию. Интересные активности предлагает и генеральный спонсор НОК Беларуси ОАО «Белагропромбанк».

А по завершении спортивных баталий все внимание переключится на главную сцену фестиваля, которая расположится на центральной площади на улице Якубовского. Здесь в рамках проекта «Роднае – моднае» белорусские предприятия, дизайнеры и предприниматели презентуют коллекции одежды. Начало дефиле запланировано на 17:00.

А уже в 18:00 эстафету праздника на этой же сцене подхватит вокальный конкурс молодых исполнителей. Лауреатов творческого состязания наградят дипломами и призами, юные дарования получат шанс поучаствовать в мастер-классах ведущих педагогов по вокалу страны.

Ярким аккордом вечерней фестивальной программы станет гала-концерт. В 20:00 на сцену выйдут популярные артисты белорусской эстрады. Финал фестиваля украсит праздничный фейерверк. Салют раскрасит небо над Горками в 23:00.

Анжела ЛЮДЫНО, 1prof.by. Фото Александра АНТАШКЕВИЧА, Bobrlife, носит иллюстративный характер,