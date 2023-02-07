«Горизонт» выпустил еще более мощный ноутбук, расширив производственную линейку

Компания «Горизонт» работает над расширением производственной линейки белорусских ноутбуков. Они запустили в реализацию еще более мощный по характеристикам и производительности гаджет, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в организации.

Название новой модели — H-book 15 MAК4 (T52E4W). Он оснащен четырехъядерным процессором, 8 Гбайт оперативной памяти и сверхбыстрым накопителем на 512 Гбайт.

Лэптоп уже продают в розничных магазинах Беларуси и РФ, а также в фипменном магазине, расположившемся в торговом центре «Столица».

minsknews.by