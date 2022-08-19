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Происшествия

Горела баня в садовом товариществе «Радуга»

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Горела баня в садовом товариществе «Радуга»

18 августа в 22.44 очевидцы сообщили спасателям о пожаре в садовом товариществе «Радуга» Химовского сельсовета Бобруйского района.

Происходило открытое горение кровли бани, создалась угроза соседним строениям. Хозяйка находилась на улице.

Спасатели не допустили распространения пламени. В результате пожара уничтожена кровля, повреждено перекрытие и имущество в бане. Пострадавших нет.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования

 МЧС призывает: берегите себя и свое имущество от пожара. Телефон МЧС 112.

 

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