Горела баня в садовом товариществе «Радуга»
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18 августа в 22.44 очевидцы сообщили спасателям о пожаре в садовом товариществе «Радуга» Химовского сельсовета Бобруйского района.
Происходило открытое горение кровли бани, создалась угроза соседним строениям. Хозяйка находилась на улице.
Спасатели не допустили распространения пламени. В результате пожара уничтожена кровля, повреждено перекрытие и имущество в бане. Пострадавших нет.
Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования
МЧС призывает: берегите себя и свое имущество от пожара. Телефон МЧС 112.
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