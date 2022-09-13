Горела баня в деревне Черница Сычковского сельского Совета

Вечером 10 сентября бобруйским спасателям поступило сообщение о пожаре бани в деревне Черница Сычковского сельского Совета Бобруйского района.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось задымление в бани. Внутри никого не было. В результате пожара в чердачном помещении повреждено 4 квадратных метра обрешетки, также повреждены перекрытия и стены бани. Работниками МЧС спасены дом и блок хозпостроек. Причина пожара устанавливается. Одна из предполагаемых – нарушение правил устройства и эксплуатации печей. Как было выяснено, печь в бане вплотную примыкала к деревянной стене.