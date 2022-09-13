Горел жилой дом в деревне Панкратовичи

Поздно вечером 10 сентября в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в деревне Панкратовичи Ковалевского сельского Совета Бобруйского района.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило открытое горение дома, создалось плотное задымление. Хозяева находились на улице. Автономный пожарный извещатель в доме не установлен. В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие, имущество внутри дома, дровяник, сарай. Причина пожара устанавливается.