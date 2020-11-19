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Происшествия

Горел дом на улице Баумана в Бобруйске

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Горел дом на улице Баумана в Бобруйске

18 ноября в 21.17 бобруйским спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Баумана. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило открытое горение кровли дома.

Хозяин дома находился на улице. В результате пожара уничтожена кровля, повреждена стропильная система перекрытия. На соседском участке повреждена поликарбонатная теплица по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: соблюдайте элементарные правила безопасности. Берегите себя и своих близких! В случае пожара звоните 101 или 112.

 

 

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