Горел дом на улице Баумана в Бобруйске
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18 ноября в 21.17 бобруйским спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Баумана. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило открытое горение кровли дома.
Хозяин дома находился на улице. В результате пожара уничтожена кровля, повреждена стропильная система перекрытия. На соседском участке повреждена поликарбонатная теплица по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
МЧС напоминает: соблюдайте элементарные правила безопасности. Берегите себя и своих близких! В случае пожара звоните 101 или 112.
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