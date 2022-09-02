Горел дом на Дзержинского

2 сентября в 00.40 в службу спасения поступило сообщение о пожаре жилого дома по улице Дзержинского в Бобруйске.

Наблюдалось открытое горение части дома, создалось плотное задымление. Со слов хозяина квартиры №1, внутри никого не было.

Дом жилой, одноэтажный, четырехквартирный. Хозяин квартиры №1 пенсионер, проживает один.

Спасатели справились с огненной стихией. В результате пожара в квартире №1 уничтожено имущество, повреждены стены, потолок, частично перекрытие. Пострадавших нет. Причина ЧС выясняется.

МЧС напоминает: берегите дом от пожара. Для раннего обнаружения загорания установите дымовые извещатели. В случае пожара звоните 112.