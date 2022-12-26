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Происшествия

Горел автомобиль в гараже на Фадеева

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Горел автомобиль в гараже на Фадеева

24 декабря в 18.41 мужчина сообщил о пожаре легкового автомобиля в гараже на улице Фадеева в Бобруйске.

По прибытии первых подразделений МЧС происходило  горение автомобиля внутри гаража. Хозяин находился на улице, с его слов в гараже никого не было.

Работники МЧС ликвидировали пожар. В результате поврежден моторный отсек, капот, бампер, левое крыло автомобиля и 2 кв.м обрешетки гаража. Пострадавших нет.

Устанавливается причина пожара.

МЧС напоминает:  в случае пожара звоните по 101 или 112.

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