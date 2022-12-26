Горел автомобиль в гараже на Фадеева

24 декабря в 18.41 мужчина сообщил о пожаре легкового автомобиля в гараже на улице Фадеева в Бобруйске.

По прибытии первых подразделений МЧС происходило горение автомобиля внутри гаража. Хозяин находился на улице, с его слов в гараже никого не было.

Работники МЧС ликвидировали пожар. В результате поврежден моторный отсек, капот, бампер, левое крыло автомобиля и 2 кв.м обрешетки гаража. Пострадавших нет.

Устанавливается причина пожара.

МЧС напоминает: в случае пожара звоните по 101 или 112.