Гордость за подвиги будет жить вечно. Бобруйчане присоединились к Республиканской акции «Беларусь помнит!»

Празднование Дня Победы в Бобруйске началось с торжественного городского шествия — так горожане присоединились к Республиканской акции «Беларусь помнит». После возложения цветов и венков к памятникам и местам захоронений воинов, погибших в годы войны, прошло построение праздничной колонны. В рамках республиканской патриотической акции «Беларусь помнит» шествие с участием ветеранов Великой Отечественной, руководства города, представителей трудовых коллективов, воинов Бобруйского гарнизона, молодежи и общественности двигалось от улицы Минской и улицы Карбышева, чтобы встретиться на Социалистической и вместе под музыку военного оркестра дойти до площади Победы. Праздничную колонну с флажками, шариками, цветами радостно приветствовали школьники и жители города.

Во время акции бобруйчане с гордостью пронесли портреты своих родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. С особым трепетом держат портреты прабабушек и прадедушек представители подрастающего поколения бобруйчан.

В руках у Бориса Мельникова, ученика городской школы №21, – портрет его прадедушки Виктора Михайловича Царика. Юноша с гордостью рассказывает о своем героическом предке.

– С самого начала войны в свои неполные 14 лет Виктор Михайлович участвовал в боевых операциях, расклеивал листовки, пускал под откос вражеские эшелоны, ходил в разведку. Во время одного из заданий партизаны подорвали немецкий поезд. Среди членов диверсионной группы был и Виктор Михайлович. Однажды было боевое задание: расклеить листовки и доставить бинты партизанам. Но его схватили и уже должны были расстрелять в числе других партизан, но полицай, глядя, что перед ним совсем мальчишка, пожалел его и оттолкнул, и это его спасло. Произошло это в Вильнюсе, в районе Белорусской гимназии и было ему в то время всего 16 лет. Во многих боевых операциях партизанского отряда принимал участие Виктор Михайлович. В 1944 году, после освобождения Беларуси, был призван в ряды Красной Армии. После войны учился в Верхнедвинском летном училище и получил профессию военного летчика. Он навсегда связал свою судьбу с армией, которой отдал более 30 лет и завершил службу в звании майора ВВС, а после выхода на пенсию получил звание подполковника авиации в отставке. Я горжусь своим прадедом: он мой герой, мой пример для подражания. И думаю, что выражу общее мнение молодежи, сказав, как важно помнить, через какие испытания прошли наши предки, чтобы мы могли жить в мирной стране. И мы не забудем. Мы помним, и мы гордимся!