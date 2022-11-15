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Технологии

Google выплатит почти $400 млн из-за отслеживания геолокаций пользователей

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Google выплатит почти $400 млн из-за отслеживания геолокаций пользователей

Компания Google должна будет выплатить почти $400 млн из-за отслеживания геолокаций пользователей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Associated Press.

Деньги пойдут на урегулирование иска, поданного группой штатов. Они обвинили Google в незаконном отслеживании местоположений пользователей.

По словам генпрокурора Коннектикута Уилльяма Тонга, данные о местоположении считаются одной из наиболее ценных разновидностей персональных данных: даже небольшая их часть может предоставить информацию о личности человека и его действиях.

В свою очередь Google использовал данные о местонахождении для предложения таргетированной рекламы. Компания пообещала сделать свои действия по отслеживанию геолокаций более прозрачными для пользователей.

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