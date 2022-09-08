Гон оленей начался в Беловежской пуще
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Гон у благородных оленей в природоохранном учреждении "Национальный парк "Беловежская пуща" начался в первых числах сентября. В этот период самцы организуют гаремы из самок - количество может быть от 2 до 20. В другое время самцы живут отдельно. Рев оленей можно слышать около месяца, он разносится на несколько километров.
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