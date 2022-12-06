Гомель готовится выпустить новый для белорусского рынка продукт

Современные технологии, более 150 видов продукции и широкая география экспорта — таков нынешний уровень производства ОАО «Милкавита» — одной из крупнейших в молочной отрасли компаний. Но главное — проекты на ближайшую перспективу. К реализации одного из них подтолкнули партнеры из Китая, активно закупающие сухое молоко. Гомельчане решили создать быстрорастворимое молоко, пишет СБ. И в следующем году с конвейера предприятия сойдет первая партия нового для Беларуси продукта.

Работающий на «Милкавите» с прошлого года аппаратчик Андрей Майоров говорит, что начало его работы совпало с техперевооружением цеха:

— Своими глазами видел, насколько это сложный и кропотливый процесс. Главные его этапы еще впереди. Предстоит освоить новое оборудование. И это очень интересно.

В молочной отрасли мощная конкуренция. Поэтому, чтобы оставаться на плаву, нужно отслеживать тенденции рынка, внедрять новинки и расширять ассортимент продукции.

В основе быстрорастворимого молока — сухое, которое предприятие выпускает уже давно, уточняет начальник цеха по производству сухого молока и масла Алеся Борисенко:

— Если сейчас для приготовления конечного продукта воду нужно подогревать, то при использовании быстрорастворимого молока подойдет вода комнатной температуры. По вкусу и качеству такое молоко не будет уступать натуральному, а процесс растворения займет 10 — 20 секунд.

На начальном этапе «Милкавита» будет выпускать быстрорастворимое обезжиренное молоко. По мере модернизации оборудования появится возможность изготавливать продукт с различным процентом жирности. В планах — выпускать сухие сливки и смеси для изготовления мороженого.