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Экономика

Головченко: взаимодополняемость экономик Беларуси и ОАЭ — благоприятный фактор развития сотрудничества

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Головченко: взаимодополняемость экономик Беларуси и ОАЭ — благоприятный фактор развития сотрудничества

Вчера вечером Премьер-министр Беларуси Роман Головченко поздравил руководство и народ Объединенных Арабских Эмиратов с национальным праздником - Днем образования федерации.

По этому поводу состоялся официальный прием в посольстве ОАЭ в Минске, на котором руководитель белорусского Правительства подчеркнул, что  за время с момента своего образования – 51 год – Объединенные Арабские Эмираты стали для всего мира примером того, как эффективно использовать внутренние возможности для всестороннего развития, гармонично интегрироваться в мировую экономику, сохраняя при этом уникальные, самобытные черты, традиции, культуры и государственности.

- Известная своим доброжелательным отношениям ко всем народам и культурам, а также широкими возможностями для ведения бизнеса, ОАЭ в период нынешней политической турбулентности продолжает оставаться донором мира, безопасности, а также местом притяжения не только туристов, но и бизнесменов со всех стран мира, - подчеркнул он.

СБ

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