Головченко: смысл и ценность Дня Победы остаются в исторической памяти белорусского народам

Смысл и ценность Дня Победы остаются в исторической памяти белорусского народа. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на торжественном собрании во Дворце Республики, приуроченном к празднованию Дня Победы, передает корреспондент БЕЛТА.

"День Победы. В Беларуси этот праздник всегда занимал особое место. Это великое наследие, доставшееся нам от поколения победителей. Цена его исчисляется миллионами утраченных жизней и миллиардами невосполнимых ресурсов. Но самое главное - это память, суровая, беспощадная и справедливая. И пока живет она, до тех пор будет жить и сама Беларусь, настоящая, светлая, народная. Неспроста смысл и ценность этого праздника словно в граните высечены в исторической памяти белорусского народа", - сказал Роман Головченко.

Он подчеркнул, что в нынешний Год исторической памяти как никогда важным является чествование героической Победы 1945 года, давшей шанс новой мирной жизни на планете. "Для белорусов Победа в Великой Отечественной войне - это национальная и воинская гордость. Все народы бывшего Советского Союза сплотились перед общей бедой, перед лицом угрозы порабощения и физического уничтожения, проявили невиданные стойкость, мужество и самопожертвование. Германская военная машина, направляемая идеями нацизма, обрекала на рабство и уничтожение многие народы и государства. Захватив практически всю континентальную Европу, гитлеровцы и на белорусской земле рассчитывали на скорую победу. Однако захватчики просчитались", - отметил премьер-министр.

Пограничные заставы, защитники Брестской крепости, войска, самоотверженно сражавшиеся под Гродно, Слонимом, Минском, Бобруйском, Борисовом, Лепелем и Полоцком, Толочином и Могилевом, Рогачевом и Гомелем, проявляли поистине беспримерный героизм, но не смогли надолго сдержать натиск превосходящих сил противника, напомнил глава белорусского правительства. "Но на оккупированной захватчиками территории белорусские патриоты с первых же дней развернули всенародное движение сопротивления. Партизанское движение в Беларуси вошло в летопись мировой истории как не имевшее себе равных по накалу и размаху. Представители всех возрастов и национальностей встали на защиту своего общего дома - недаром Беларусь называют республикой-партизанкой", - обратил внимание Роман Головченко.

Более 1300 тыс. белорусов самоотверженно сражались в рядах Красной армии. За мужество и героизм высокого звания Героя Советского Союза удостоены 449 соотечественников, а четверым героям это высокое звание было присвоено дважды.

"Вечно в памяти белорусов будет жить благодарность советским воинам, проявившим массовый героизм при освобождении Беларуси. Белорусская стратегическая наступательная операция "Багратион" стала образцом военного искусства и одной из самых ярких страниц не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. Ее итоги - разгром одной из сильнейших вражеских группировок войск - группы армий "Центр" и создание условий для полного освобождения Европы. Но Победа досталась очень дорогой ценой", - констатировал премьер-министр.

Документально установлено, что в Великую Отечественную войну на территории БССР и других государств проводилась планомерная политика уничтожения мирного населения путем массовых убийств, умышленного создания невыносимых жизненных условий. "Осуществлялись карательные операции, насильственная депортация для выполнения принудительных работ, создавались концентрационные лагеря и лагеря смерти. Практиковались чудовищные медицинские опыты, в том числе над детьми. По замыслу нацистской верхушки рейха в результате геноцида белорусский народ должен был быть уничтожен. В живых планировалось оставить лишь небольшое количество, которое будет достаточно для обслуживания новых хозяев", - подчеркнул Роман Головченко.

На оккупированной территории Беларуси нацисты создали более 260 лагерей смерти для уничтожения военнопленных и гражданского населения. За время войны оккупанты провели на территории Беларуси более 140 крупных карательных операций. Сожгли около 9200 сел и деревень республики, из них 5295 разделили судьбу Хатыни - были уничтожены вместе с населением. Из сожженных деревень 186 так и не возродились.

Из Беларуси в Германию было угнано более 400 тыс. человек, из которых десятки тысяч погибли, не выдержав каторжных условий работы. Не менее 1400 тыс. человек были уничтожены в местах принудительного содержания гражданского населения. За годы войны Беларусь потеряла более 2200 тыс. человек, или каждого третьего своего жителя.