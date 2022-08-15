Головченко: сигналов о готовности работать с нами с Запада идет очень много

Сигналов о готовности работать с нами с Запада идет очень много, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"За полгода у нас экспорт в так называемые недружественные страны составил $3,5 млрд", - сказал Роман Головченко. По его словам, это немало из $17 млрд нашего экспорта.

"Я думаю, что какое-то отрезвление все равно произойдет. Более того, сигналов о готовности работать с нами очень много. Вы видите, что санкции, которые вводятся и в отношении России, и Беларуси, - рикошетом бьют по тем, кто это делает. Европа готовится к тяжелейшей зиме. Отказаться от газа, не отказаться, мыться реже, рекомендуют кондиционеры не включать и так далее. Дикость, - отметил премьер-министр. - Допустим, белорусская топливная древесина, пеллеты, европеллеты так называемые помогли бы решить вопрос для населения. Поэтому, я думаю, что очень скоро мы увидим определенные изменения. Знаете, человек всегда голосует, как говорится, холодильником".