Головченко подвел итоги прошлого года и рассказал о планах правительства на 2021 год

Премьер-министр Роман Головченко в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" подвел итоги прошлого года и рассказал о планах правительства на 2021 год.

По словам главы правительства, в прошлом году было много знаковых для республики событий. Это ввод в эксплуатацию Белорусской АЭС, завершение проекта Белорусской национальной биотехнологической корпорации.

"Был очень плодотворный и конструктивный диалог с Российской Федерацией, одним из наших ключевых партнеров в торгово-экономической сфере. Мы заключили несколько выгодных для страны соглашений, это касается изменений условий кредита на строительство АЭС, формирования цен на энергоносители, беспрепятственного доступа белорусских предприятий к российскому рынку. Конечно, и с другими партнерами мы взаимодействовали. Мы уверенно вступаем в год со стабильной ситуацией в банковской сфере, с золотовалютными резервами страны. Нет никаких опасений за работу предприятий", - отметил Роман Головченко.

Премьер-министр рассказал, что в 2021 год правительство переносит тактические задачи.

"Важно, что мы утвердили программу деятельности правительства на предстоящую пятилетку. Сейчас предстоит утверждение программы социально-экономического развития страны также на пятилетку. Очень важным для страны является наличие утвержденного бюджета, это главный финансовый документ, по которому живет страна. И мы благодарим парламент, который очень конструктивно принял участие в обсуждении основного финансового документа страны, внес туда много ценных предложений и корректировок. Глава государства поддержал и согласился с предложениями правительства и парламента, поэтому мы вступаем в новый год с уже утвержденным бюджетом", - сообщил он. Премьер-министр подчеркнул, что очень важно вступать в новый год с утвержденными показателями, чтобы "не отвлекаться далее на дискуссии и пересмотры, а решать поставленные задачи".

Что касается ВВП, то его рост определен в размере 1,8%. "То, что сейчас мы взяли на себя такую планку, это очень амбициозная и непростая задача, но пока есть уверенность, что этот показатель достижим. Конечно, многое будет зависеть от того, как будет складываться ситуация в мире в условиях второй волны пандемии, кризис спроса до сих пор не преодолен, но правительство в ближайшее время утвердит целевой план развития страны на год, там будет более подробно прописаны инструментарии, как будут достигаться эти цифры. Кстати, такой документ рождается у нас впервые", - отметил Роман Головченко.