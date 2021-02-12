Головченко оценивает необходимые инвестиции в этой пятилетке в Br200 млрд

Потребность в инвестициях в нынешней пятилетке оценивается в более чем Br200 млрд, заявил премьер-министр Роман Головченко сегодня на VI Всебелорусском народном собрании.

"Чтобы удерживать и завоевывать новые рынки, нужно постоянно обновляться. За пятилетие нам необходимо инвестировать более Br200 млрд, чтобы выйти на запланированные параметры роста. Эти деньги мы должны с вами заработать, а частично и прокредитоваться", - сказал Роман Головченко.

По его словам, для нового инвестиционного цикла формируется комплексный документ - Национальный инфраструктурный план Беларуси. "Впервые мы собрали в один кулак всю потребность в инфраструктуре на пятилетие. Как и требовал глава государства, это не просто заявления, это конкретный план действий с деньгами, ответственными, госпрограммами. Никакого хаоса и разобщенности", - подчеркнул глава правительства.

В инфраструктурный план включено порядка 1 тыс. проектов с общим объемом финансирования свыше Br28 млрд. Как минимум Br3,7 млрд пойдет только на социальные объекты: больницы, школы, сады, физкультурно-оздоровительные комплексы. В сфере транспортной инфраструктуры планируются работы по 175 объектам на Br7 млрд. Плюс к этому 233 проекта в энергетике, ЖКХ, сфере обращения с отходами на Br13 млрд.

"Конечно, предстоит еще работа над изысканием источников финансирования под весь план", - отметил Роман Головченко.