Головченко: каждый регион должен обеспечить качественный рост экономики

Каждый регион страны должен обеспечить качественный рост экономики. На этом сделал акцент премьер-министр Роман Головченко сегодня на заседании Гомельского облисполкома по итогам социально-экономического развития области в январе - июне 2021 года, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня под руководством главы государства наша страна достойно противостоит всем вызовам, с которыми мы сталкиваемся. Это и пандемия, и санкции, и политическое и экономическое давление коллективного Запада", - обратил внимание Роман Головченко. При этом ситуация в стране спокойная, стабильная, управляемая, подчеркнул он. "Сохранена социальная стабильность в обществе, обеспечивается планомерный и даже превышающий наши планы рост заработной платы. Системно, адресно и эффективно работают все социальные службы страны", - отметил премьер-министр.

"Для того чтобы в таких условиях не просто выстоять, а обеспечить развитие страны в соответствии с намеченными планами, нужен качественный рост экономики. Это задача каждого региона, из которого и складывается рост экономики страны. Этот вопрос основной на повестке дня. Это залог безопасности и стабильности нашего государства. Со всем остальным мы справимся", - сказал руководитель белорусского правительства.

Роман Головченко убежден: на местах нужен самокритичный взгляд на вещи, реальная оценка обстановки. Важно вскрыть то, что мешает, в том числе и в нормативно-правовой базе.

Премьер-министр привел цифры: в Гомельской области проживают 13,5% человек, которые заняты в экономике государства, здесь формируются практически 20% объемов промышленного производства страны, 12% общей выручки. "За прошлый год Гомельская область улучшила позиции по уровню ВРП на одного занятого в экономике, но немало и проблем", - констатировал он. Роман Головченко отметил: часть из них была озвучена на заседании облисполкома, на других мероприятиях, однако важно определить, какие системные, точечные, кадровые, нормативные решения будут приниматься.

В числе актуальных Роман Головченко назвал вопрос производства продукции сельхозорганизаций области.

Важнейший инструмент выполнения целевого плана - инвестиции. Руководитель белорусского правительства обратил внимание участников заседания: больше половины инвестиционных ресурсов предприятия региона направляют на строительно-монтажные работы, а не на машины, станки, оборудование.

Роман Головченко напомнил задачу, которую поставил глава государства по созданию за пятилетку по одному-двум новым крупным производствам в областях и по одному-двум новым малым, средним, но потенциально важным предприятиям в районах. "Волокитить этот вопрос нельзя", - акцентировал внимание он. Премьер-министр поручил облисполкому совместно с министерствами, концернами до 1 ноября определиться по всем проектам по региону - по местам их размещения, источникам финансирования, графикам, ответственным.

В числе приоритетных вопросов - финансово-хозяйственная деятельность. По словам Романа Головченко, важно уделить внимание просроченной кредиторской и дебиторской задолженностям: "Это собственные средства организаций, тот самый источник инвестиций, которых не хватает".

В постоянном поле зрения должны быть также вопросы снижения количества убыточных предприятий. "Задача местной власти - оперативно принять меры по финансовому оздоровлению таких организаций. Необходимо по каждой из них иметь четкий план выхода на эффективную работу", - поставил задачу премьер-министр. Он обратил внимание и на некоторые тревожные тенденции по экспортной деятельности региона.

"Стабильно работающая экономика - это гарантия улучшения качества жизни каждого и в целом база обеспечения национальной безопасности. Понимание этого, четкая и слаженная работа каждого на своем месте, всей вертикали власти - залог дальнейшего развития нашего государства", - убежден Роман Головченко. По его мнению, ключевой вопрос - в мере ответственности, осознании важности той работы, которую каждый делает на своем месте.

"Принципиальность, аналитика, вскрытие (Негативных. - Прим. БЕЛТА) тенденций, упреждающее принятие мер - это те направления, на которые нужно обратить внимание в организации работы области", - заключил премьер-министр.