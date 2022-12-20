Головченко: белорусский экспорт в Россию за 10 месяцев составил более $18 млрд

Экспорт Беларуси в Россию за 10 месяцев составил более $18 млрд. Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко, комментируя вчерашние переговоры президентов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас уже можно подводить итоги сотрудничества с Российской Федерацией, чего мы достигли в уходящем году. Это был особый год для наших отношений, год проверки на прочность. Все знают, в каких условиях мы работали в этом году, - жесточайшее экономическое давление, фактически на карту была поставлена независимость и Беларуси, и России. Поэтому именно через эту призму следует рассматривать то, что происходило в нынешнем году", - сказал Роман Головченко.

По его словам, вчера президенты констатировали - несмотря ни на что, и Беларуси, и России удается достойно справляться с этими вызовами и результаты говорят сами за себя. "Президент России вчера сказал, что в 2021 году товарооборот увеличился на треть. Сейчас мы имеем увеличение еще на 10%", - добавил он.

Премьер-министр отметил, что для Беларуси очень важной стратегической задачей было переориентировать свои поставки на рынки дружественных государств, в первую очередь Российской Федерации. "И в большей степени нам это удалось. Уже по итогам 10 месяцев наш экспорт в Россию составляет более $18 млрд. Это больше, чем было когда-либо за целый год. Думаю, по итогам года мы выйдем на цифру в $20 млрд поставок. И, соответственно, практически минимизируем отрицательное торговое сальдо с Россией", - сообщил глава правительства.

Роман Головченко обратил внимание, что такая работа по переориентации поставок белорусской продукции на российский рынок и рынки других стран позволила решить главный вызов, стоявший перед Беларусью в этом году, который был связан с ограничением белорусских традиционных поставок на рынки уже недружественных государств. "На решении этой задачи базировалась вся работа правительства Беларуси в сотрудничестве с правительством России. Много было разных вопросов, - заметил он. - Раньше мы практически не использовали российские морские порты. Потребовалась слаженная совместная работа для того, чтобы "раскидать" наш экспорт по российским портам, добиться выгодных для нас тарифов на железнодорожные перевозки, на перевалку белорусской продукции. Эта вся работа фактически была "с колес", строилась с нуля. Однако, благодаря конструктивному сотрудничеству, мы смогли это сделать".