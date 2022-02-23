«Голосуя, мы подаем пример подрастающему поколению». Второй день досрочного голосования на участках №№75, 76

С самого утра у участков для голосования №№75 и 76 Первомайского района выстраиваются очереди из желающий проголосовать досрочно. Можно увидеть как людей пенсионного возраста, так и впервые голосующих, с интересом наблюдающих за происходящим.

Взглядами о важности происходящего поделилась Елена НИЛЬКОВСКАЯ:

– Я голосую за изменения. Сегодня мы пишем историю, ведь внесение изменений в Основной закон страны – событие историческое. Считаю, что каждый гражданин обязан проголосовать. Так мы подаем пример подрастающему поколению, которое не станет смотреть сквозь пальцы на будущее.

Тамара ГЕРАСИМ:

– Волновалась перед голосованием. Мне очень важно, чтобы люди поняли, что необходимо участвовать в жизни страны не словами, а делом. Добрым, хорошим делом. Нужно развиваться, отвечать за свои поступки и знать не только свои права, но и обязанности. Голосование добровольное, но считаю, что каждый гражданин Беларуси должен принять участие в этом мероприятии.

Корреспондентам «БЖ» удалось поговорить не только с проголосовавшими досрочно, но и с наблюдателями, которые на протяжении всего срока досрочного голосования и референдума присутствуют на мероприятии.

– Обстановка на участке для голосования спокойная. Люди приходят с самого утра. Атмосфера доброжелательная. За два дня не было выявлено никаких нарушений, все установленные правила проведения голосования соблюдены.