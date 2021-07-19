Голосование за лучшую белорусскую марку продолжается! Приглашаем принять участие

Ассоциация государственных почтовых операторов Европы (PostEurop) с 9 мая по 9 сентября 2021 года проводит конкурс на лучшую почтовую марку, выпущенную по программе «Европа».

Тема 2021 года — «Исчезающие виды национальной дикой природы».

На конкурсе представлена и почтовая марка, выпущенная Министерством связи и информатизации Республики Беларусь. Марка печаталась в РУП «Бобруйская укрупненная типография им. А.Т.Непогодина».