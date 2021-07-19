Голосование за лучшую белорусскую марку продолжается! Приглашаем принять участие
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Ассоциация государственных почтовых операторов Европы (PostEurop) с 9 мая по 9 сентября 2021 года проводит конкурс на лучшую почтовую марку, выпущенную по программе «Европа».
Тема 2021 года — «Исчезающие виды национальной дикой природы».
На конкурсе представлена и почтовая марка, выпущенная Министерством связи и информатизации Республики Беларусь. Марка печаталась в РУП «Бобруйская укрупненная типография им. А.Т.Непогодина».
Приглашаем всех желающих принять участие в конкурсе! Поддержим белорусскую марку!
Для участия необходимо зайти на сайт europa2021.posteurop.org/#/europa2021/en и проголосовать за понравившуюся марку.
1. Выберете марку и нажмите проголосовать за нее
2. Заполните поля и нажмите "Подтвердить мой голос"
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