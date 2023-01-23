Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Погода

Гололедицу и туман прогнозируют синоптики 23 января в Беларуси

5 0

Гололедицу и туман прогнозируют синоптики 23 января в Беларуси

Гололедица, туман и до минус шести градусов ночью прогнозируют синоптики 23 января в Беларуси. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица. Ночью и утром на отдельных территориях ожидается туман. Погода будет облачной, местами пройдут небольшие осадки - мокрый снег и дождь.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус трех до плюс трех градусов, по северу страны ночью она опустится до минус шести.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿