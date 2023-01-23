Гололедицу и туман прогнозируют синоптики 23 января в Беларуси
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Гололедица, туман и до минус шести градусов ночью прогнозируют синоптики 23 января в Беларуси. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица. Ночью и утром на отдельных территориях ожидается туман. Погода будет облачной, местами пройдут небольшие осадки - мокрый снег и дождь.
Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус трех до плюс трех градусов, по северу страны ночью она опустится до минус шести.
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