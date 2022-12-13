Гололедица и ночные заморозки. Какой будет минус до конца недели

Гололедица, сильный ветер и ночные заморозки до минус 20 градусов прогнозируются в Беларуси 13-18 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Облачный вихрь с юга, смещавшийся через территорию Беларуси в воскресенье днем, обусловил во многих районах нашей страны сложные погодные условия: на большей части территории прошли сильные осадки (снег, мокрый снег, по юго-восточной половине - с дождем). Местами по Брестской, Гродненской и Минской областям отмечался очень сильный снег. Так, по данным на утро 12 декабря, в Беларуси повсеместно наблюдается снежный покров высотой до 32 см (метеостанция Лынтупы - 43 см)", - рассказали в Белгидромете.

В среду, 14 декабря, местами по стране пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 5-10 градусов, при прояснениях - до минус 12. Днем прогнозируется минус 3-8 градусов.

В четверг, 15 декабря, на большей части территории Беларуси ожидается снег, по юго-востоку страны в дневные часы - мокрый снег и слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. По юго-востоку местами усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Ночью температура воздуха опустится до минус 6-12 градусов, при прояснениях - до минус 14 градусов. Днем будет 0 - минус 6 градусов, по юго-востоку до плюс 2 градусов.

В пятницу, 16 декабря, местами по Беларуси, а утром и днем по юго-востоку во многих районах пройдет снег. Синоптики обещают слабую метель, в дневные часы по юго-востоку - мокрый снег, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 7-14 градусов, при прояснениях минус 15-18 градусов. Максимальная температура днем - минус 3-9 градусов. По юго-востоку ночью будет минус 2-6 градусов, днем - минус 2 - плюс 1.

В субботу, 17 декабря, местами по стране, а ночью по юго-востоку во многих районах пройдет снег, ожидается слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью температура воздуха будет колебаться от минус 7 до минус 14 градусов, при прояснениях - от минус 15 до минус 20 градусов. Днем прогнозируется минус 3-10 градусов. По юго-востоку ночью температура воздуха составит минус 2-6 градусов, а днем 0 - минус 2 градуса.

В воскресенье, 18 декабря, местами по стране ожидается кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью температура воздуха охладится до минус 7-14 градусов, а при прояснениях - до минус 15-20 градусов. В юго-восточных районах ожидается 4-6 градусов ниже нуля. Днем будет минус 1-8 градусов, местами - до минус 10.