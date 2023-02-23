Гололедица и до -8°С ожидается сегодня в Беларуси
3 0
Гололедица и до 8 градусов мороза ожидается сегодня в Беларуси, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сегодня будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Утром местами слабый туман, изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днем будет в пределах от 0 до минус 5 градусов, а по западу составит плюс 1-3 градуса. В северо-восточных районах Беларуси ожидается 6-8 градусов мороза.
По материалам belta.by.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Гололедица и до -8°С ожидается сегодня в Беларуси
-
Оранжевый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Беларуси на 22 февраля
-
Будьте осторожны: сложные погодные условия
-
Морозы до -23°С, сильный ветер и гололедица
-
Ветреную погоду и гололедицу прогнозируют в Беларуси на 20 февраля