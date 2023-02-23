Гололедица и до -8°С ожидается сегодня в Беларуси

Гололедица и до 8 градусов мороза ожидается сегодня в Беларуси, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сегодня будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Утром местами слабый туман, изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днем будет в пределах от 0 до минус 5 градусов, а по западу составит плюс 1-3 градуса. В северо-восточных районах Беларуси ожидается 6-8 градусов мороза.

По материалам belta.by.