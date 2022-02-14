Гололедица сохранится на отдельных участках дорог в Могилевской области 14 февраля
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Гололедица сохранится на отдельных участках дорог в Могилевской области 14 февраля, об этом сообщает Могилевоблгидромет.
В понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер юго-западный 4-9 м/с, по северу порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью от минус 4 до минус 9, днем - от плюс 1 до плюс 6.
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