Гололедица сохранится на отдельных участках дорог в Могилевской области 14 февраля, об этом сообщает Могилевоблгидромет.

В понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-западный 4-9 м/с, по северу порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью от минус 4 до минус 9, днем - от плюс 1 до плюс 6.