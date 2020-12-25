Гололедица, снег и мороз. Погода на 26 декабря
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Гололедица, снег и до 5 градусов мороза ночью ожидаются 26 декабря, сообщили в Белгидромете.
В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременный снег, мокрый снег. В ночные и утренние часы во многих районах Беларуси, днем местами на дорогах прогнозируется гололедица. Ветер ожидается западный умеренный, днем порывистый.
Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5 градусов. Днем будет от минус 3 до плюс 2 градусов.
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