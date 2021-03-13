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Гололедица и сильный порывистый ветер. Погода на 14 марта

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Гололедица и сильный порывистый ветер. Погода на 14 марта

В воскресенье будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки в виде дождя, а ночью и утром по востоку дождь будет с мокрым снегом. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер будет южный, юго-западный умеренный, местами порывистый. В дневные часы в отдельных районах Гродненской области прогнозируется усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 5 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 5-10, а по юго-западу страны - до 12 градусов тепла.

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