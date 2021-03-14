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Гололедица и до 8 градусов тепла. Погода на 15 марта

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Гололедица и до 8 градусов тепла. Погода на 15 марта

В понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью во многих районах, днем местами пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица, местами слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем будет 2-8 градусов тепла.

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