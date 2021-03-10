Гололедица и до -15°С. Погода на 11 марта
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Фотографии: pixabay.com / mitrey
В четверг будет переменная облачность и преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер ночью будет неустойчивый слабый, днем южный, юго-восточный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов мороза, по северо-востоку - минус 13-15. Днем будет от минус 3 по северо-востоку до плюс 4 по юго-западу страны.
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