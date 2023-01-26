Гололед, туман, мокрый снег. Такой будет погода на следующей неделе

30 января (понедельник): ночью местами, днем во многих районах осадки (снег, мокрый снег, днем с дождем) и усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Местами метель, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

Ночью 0_-5°С.

Днем -3_+2°С.

31 января (вторник): на большей части территории снег, мокрый снег. Местами слабая метель, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Температура воздуха в течение суток -3_+2°С.

1 февраля (среда): местами кратковременные осадки (снег, мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица.

Ночью -2_-9°С.

Днем -4_+1°С.