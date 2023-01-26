Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Погода

Гололед, туман, мокрый снег. Такой будет погода на следующей неделе

7 0

Гололед, туман, мокрый снег. Такой будет погода на следующей неделе

30 января (понедельник): ночью местами, днем во многих районах осадки (снег, мокрый снег, днем с дождем) и усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Местами метель, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.
Ночью 0_-5°С.
Днем -3_+2°С.

31 января (вторник): на большей части территории снег, мокрый снег. Местами слабая метель, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Температура воздуха в течение суток -3_+2°С.

1 февраля (среда): местами кратковременные осадки (снег, мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица.
Ночью -2_-9°С.
Днем -4_+1°С.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿