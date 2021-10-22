Голикова назвала критической смертность от COVID-19 в 18 регионах России

Эпидемиологическая ситуация с распространением COVID-19 и других сезонных вирусов в России усложняется, на территории страны отмечается устойчивый рост заболеваемости, сообщила сегодня вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании президента с членами правительства, пишет ТАСС.

"Эпидемиологическая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции и других сезонных вирусов имеет тенденцию к усложнению. Более месяца мы наблюдаем устойчивый рост заболеваемости и на сегодняшний день число выявленных случаев COVID-19 за сутки приближается к 35 тыс.", - рассказала она.

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала критической смертность от ковида в 18 регионах.

По словам Голиковой, превышение среднероссийских показателей заболеваемости ковидом сегодня фиксируется в 35 субъектах. Подъем заболеваемости ковидом в России связан с недостаточными темпами вакцинации и несоблюдением ограничительных мер, сообщила Голикова.

Также она призвала ужесточить противоэпидемические меры на всех видах транспорта. Вице-премьер призвала россиян воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидемиологическую ситуацию.

"Сейчас и в период нерабочих дней большая просьба к нашим гражданам воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидситуацию и не увеличивать нагрузку на медицинскую систему конкретных регионов", - сказала она на заседании президента РФ с членами правительства.

"На сегодняшний день в РФ развернуто 276,5 тыс. коек, из которых 66,1% оснащены подачей кислорода. На утро 19 октября в целом по стране было занято 86,6% коек", - сказала она.

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