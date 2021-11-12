«Годы, проведенные в спорте, не забываются». Сегодня ветеран пожарной службы Михаил Лариков отмечает 65-летний юбилей

Для ветерана пожарной службы Михаила Ларикова пожарно-прикладной спорт стал в свое время не просто увлечением, а стилем жизни, о котором он рассказывает сегодня с воодушевлением и энтузиазмом. По его «искрящимся» азартом и счастьем глазам становится ясно, что спортсмены, действительно, бывшими не бывают. О любимом детище он готов говорить часами, и, наверное, если бы была возможность, то и штурмовку бы с легкостью осилил. Потому как и сегодня Михаил Михайлович находится в хорошей физической форме, навыки и профессиональное мастерство с годами также никуда не исчезли.

– Несколько тренировок и я мог бы дать фору еще молодым спортсменам. Конечно, результаты были бы уже не те, что 30 лет назад, но и я уже не тот тридцатилетний парнишка, который с легкостью запрыгивал в окно четвертого этажа учебной башни, – смеется ветеран пожарной службы.

В свое время имя Михаила Ларинова было хорошо известно во всем Советском Союзе. Его знали, как выдающего спортсмена и заслуженного тренера белорусской сборной. В школьные годы ему пророчили судьбу великого велогонщика, между тем он нашел себя в совсем ином виде спорта, которому остался верен до сих пор.

Будучи молодым солдатом, Лариков выполнял основные нормативы по пожарно-прикладному спорту и демонстрировал высокие результаты. В нем увидели перспективного спортсмена и его включили в сборную команду Вооруженных Сил СССР, в составе которой он стал чемпионом по пожарно-прикладному спорту. После демобилизации и возвращения на малую родину Михаил продолжил занимать данным видам спорта. Некоторое время тренировал столичную команду «Локомотив» и выступал в ее составе. Между тем во время армейской службы помимо увлечения пожарным спорта у Михаила Ларикова появился неподдельный интерес к пожарному делу. Этот интерес и привел его в отряд военизированной пожарной охраны №5 по охране бобруйского шинного комбината.

Михаил Лариков оказался не только выдающимся спортсменом, но и хорошим наставником. Своими навыками и знаниями он охотно делился с коллегами по службе, помогал им оттачивать мастерство и преодолевать трудности. Ведь, по мнению ветерана пожарной службы, в пожарно-прикладном спорте лишь 20% успеха составляют природные данные, все остальные 80% - это желание, целеустремленность, ежедневная работа над собой и своими страхами. Результаты его усиленной подготовки нельзя не отметить: на протяжении трех лет, с 1988 по 1990 год, команда отряда в республиканском конкурсе Белсовет «Динамо» среди силовых структур занимала первые места по пожарно-прикладному спорту. Когда Михаил Михайлович в 1988 году стал старшим тренером белорусской сборной, команда принимала участие в спартакиаде народов СССР, проходившей в Тбилиси.

Одним из значимых событий в жизни спортсмена стало строительство крытого манежа в Бобруйске. Идея его создания у Михаила Ларикова и Василия Инашевского, на тот момент возглавлявшего отряд военизированной пожарной охраны №5 по охране шинного комбината, появилась давно. Ведь наличие хорошей тренировочной базы способствовало бы еще более высокому уровню подготовки спортсменов, у которых была бы возможность заниматься пожарно-прикладным спортом круглый год. Поэтому обратившись за помощью к руководству «Белшины» и получив от него одобрение, и поддержку, Лариков и Инашевский приступили к воплощению своего замысла в жизнь. В строительстве крытого манежа принимали участие все отрядовцы: от рядовых до офицеров. Благодаря их усердиям и стремлениям не одно поколение любителей пожарно-прикладного спорта «выросло» в этом манеже, а скольким еще мальчишкам и девчонкам там предстоит впервые покорить штурмовку и преодолеть препятствия на пути к поставленной цели?

– Очень здорово, что в свое время мы создали такой объект, который приносит пользу и по сей день, и будет необходим на протяжении еще долгих лет. При этом важно, чтобы были люди, любившие спорт и готовые тренироваться на износ. Ведь, если у человека не будет желания, стремления, трудолюбия, то никакие природные данные, отточенные до автоматизма навыки не помогут достичь ему успеха, – уверен мастер велосипедного и пожарно-прикладного спорта.

Михаил Лариков – человек-оптимист, который своим позитивным отношением к жизни «заряжает» положительной энергией всех вокруг. Как он сам признается, силы и вдохновение он черпает в ежедневной домашней работе, увлечении рыбалкой и сбором грибов да ягод. По мнению ветерана пожарной службы, чем тяжелее испытания, тем интереснее жизнь. Главное не унывать и никогда не опускать руки, всегда преодолевать трудности с высоко поднятой головой. Ведь, как сказал Генри Бичер: «Нет победителя сильнее того, кто сумел победить самого себя».

Сегодня, 12 ноября, Михаил Лариков отмечает 65-летний юбилей! Желаем успехов, любви, благополучия, исполнения самых заветных желаний и крепкого здоровья!