Годовая инфляция в еврозоне достигла рекордных показателей.

Евростат передает, что инфляция за июль в еврозоне достигла рекордных 8,9%. Такая цифра — максимальный показатель за всю историю наблюдений.

Основные факторы инфляции — рост цен на газ и нефть на 42% из-за антироссийских санкций.

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