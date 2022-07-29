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Экономика

Годовая инфляция в еврозоне достигла рекордных показателей

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Годовая инфляция в еврозоне достигла рекордных показателей

Годовая инфляция в еврозоне достигла рекордных показателей.

Евростат передает, что инфляция за июль в еврозоне достигла рекордных 8,9%. Такая цифра — максимальный показатель за всю историю наблюдений.

Основные факторы инфляции — рост цен на газ и нефть на 42% из-за антироссийских санкций.

mogilevnews.by

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