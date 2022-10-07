«Глушанский хуторок» принял гостей
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В поселке Глуша Бобруского района прошел 13-й по счету региональный фестиваль народного творчества и ремесел
Фото Александра Анташкевича.
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